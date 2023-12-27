Врач назвал спортивные способы согреться в мороз

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов назвал спортивные способы согреться в мороз. Его слова приводит «Доктор Питер».

Врач заявил, что нужно идти быстрее, а дышать медленнее, что поможет сохранить тепло. При этом вдыхать необходимо через нос, а выдыхать — через рот. Чтобы усилить кровообращение, нужно работать кистями рук во всех суставах — сжимать пальцы, работать лучезапястными суставами. То же самое можно повторить для ног.

Последним Тарасов рекомендовал делать медленный вдох через нос, и затем выдох в три коротких этапа. Это упражнение помогает насытить кровь кислородом, а также ускорить циркуляцию крови в дыхательных мышцах.

5 ноября фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.