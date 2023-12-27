Врачи подсказали простые и действенные способы избавиться от изжоги

Нутрициолог Мэтью посоветовал жевать жевательную резинку при изжоге

Жевательная резинка и простое дыхательное упражнение помогут быстро избавиться от изжоги, считают нутрициолог Том Мэтью и врач-физиотерапевт Нелл Мид. Советы специалистов публикует The Sun.

Мэтью объяснил, что изжога появляется, когда желудочный сок попадает в пищевод и вызывает раздражение. По его словам, это происходит, если мышца, расположенная между пищеводом и желудком не работает должным образом и не удерживает пищу. Вторая возможная причина, продолжил Мэтью, — это переедание. Он посоветовал жевать жевательную резинку, чтобы устранить неприятное ощущение жжения в груди.

Мгновенно облегчить состояние поможет щелочь — бананы или стакан воды с добавлением одной ложки соды Том Метью нутрициолог

Физиотерапевт Нелл Мид подсказала еще один действенный способ убрать изжогу — дыхательное упражнение. По ее словам, сначала нужно сделать небольшой вдох. Она уточнила, что вдыхать нужно через нос так, чтобы было заметно движение живота. «Затем выдохните как можно больше воздуха и задержите дыхание. Если нужно, зажмите нос и рот рукой. Попробуйте не дышать так долго, как только сможете», — дала совет Мид.

Врач объяснила, что это упражнение растягивает диафрагму, уменьшает давление на пищевод и помогает протолкнуть пищу обратно в желудок.

Ранее ортодонт Ксения Пушкина предупредила, что дыхание через рот может привести к опасным последствиям. По ее словам, если дышать ртом, в организме не вырабатывается монооксид азота, который защищает организм от бактерий и обеспечивает клетки кислородом.