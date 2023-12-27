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13:23, 27 декабря 2023Мир

Захарова объяснила лоббированием санкции ЕС против российского алюминия

Захарова: санкции против импорта алюминия из РФ в ЕС объясняются лоббированием

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Санкционные ограничения против импорта российского алюминия в страны Европейского союза (ЕС) в рамках 12-го пакета антироссийских санкций объясняются лоббированием алюминиевого бизнеса на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции — фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что представители западного алюминиевого бизнеса написали открытое письмо в Еврокомиссию, в котором призвали ввести ограничительные меры против российского алюминия и подчеркивали, что санкции не ударят по европейской промышленности.

17 декабря ЕС запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Уточняется, что он вступит в силу в ближайшее время.

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      Глеб Бажуткин
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