Захарова объяснила лоббированием санкции ЕС против российского алюминия

Захарова: санкции против импорта алюминия из РФ в ЕС объясняются лоббированием

Санкционные ограничения против импорта российского алюминия в страны Европейского союза (ЕС) в рамках 12-го пакета антироссийских санкций объясняются лоббированием алюминиевого бизнеса на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции — фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что представители западного алюминиевого бизнеса написали открытое письмо в Еврокомиссию, в котором призвали ввести ограничительные меры против российского алюминия и подчеркивали, что санкции не ударят по европейской промышленности.

17 декабря ЕС запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Уточняется, что он вступит в силу в ближайшее время.