Захарова оценила потребность Армении в участии в ЕАЭС

Представитель МИД Захарова: участие в ЕАЭС очень выгодно Армении

Еревану очень выгодно участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), экономические показатели страны растут высокими темпами. Об это на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает агентство ТАСС.

«Мы видим, что Ереван получает значительные дивиденды от своего участия в союзе. Несмотря на некоторые неоднозначные заявления представителей республики, мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами-членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный деполитизированный диалог», — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что Россия поддерживает провозглашенные Ереваном на время председательства Армении в ЕАЭС цели по укреплению и развитию евразийской экономической интеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств. На следующий день в Санкт-Петербурге приземлился самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Кремле назвали вероятность заключения мирного договора между закавказскими республиками благодаря встречам на полях саммита — высокой.