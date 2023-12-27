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11:09, 27 декабря 2023Спорт

Захарян вернулся в Россию

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приехал в отпуск в Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе испанского клуба.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию», — заявили в команде. Отмечается, что команда вновь соберется 29 декабря и пройдет медицинское обследование. Ранее Захарян получил повреждение ноги и пропустил матч против «Кадиса» (0:0).

9 декабря Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». На 41-й минуте встречи россиянин сделал результативную передачу на Мартина Субименди в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029.

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