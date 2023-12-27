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03:30, 27 декабря 2023Путешествия

Живущий за границей блогер назвал три преимущества России перед Западом и Азией

Фото: Atht Perawongmetha / Reuters

Российский тревел-блогер Юрий Малых назвал три преимущества жизни в родной стране перед государствами Запада и Азии. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации, который много путешествует и живет за границей, отметил, что, во-первых, в России, по сравнению с другими странами, очень хорошо развиты банковские услуги. Блогер признался, что когда ему понадобилось открыть счет во Вьетнаме, он столкнулся с большими трудностями.

«Мне пришлось обойти около 40 банков, и в одних мне говорили, что иностранцам можно иметь счет, но карту открывать запрещено законом, в других — что нужна работа в стране, в общем, причины отказа были всегда разные и не всегда логичные», — пожаловался путешественник.

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Вторая особенность жизни в России, о которой написал блогер, — хорошая мобильная связь. По его словам, однажды в Лаосе он попытался оплатить картой визу в новую страну, но не смог получить СМС-код ни от одного из своих банков.

«В то время как наши симки работают как часы, мне кажется, даже в какой-нибудь глухой части Африки. Уж сколько стран я ни объехал, никогда не было проблем с тем, чтобы получить СМС от банка в самом глубоком роуминге», — пояснил россиянин.

Кроме того, автор подчеркнул, что такой цифровизации госуслуг, как в России, он не встречал нигде. «Я спрашивал и у своих друзей-азиатов, и тем более у европейцев — нет, ни у кого нет возможности так просто, находясь в любой точке мира, зарегистрировать в три клика юридическое лицо и начать официально работать!» — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер составил рейтинг лучших городов для жизни. На первое место путешественник поместил Стамбул.

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      Алина Черненко
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