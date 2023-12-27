Звезда «Красной Шапочки» сравнила Ивлееву с проституткой

Звезда «Красной Шапочки» Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой

Российская актриса и звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская, комментируя голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, сравнила ведущую с проституткой. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Артистка заявила, что Ивлеева повторила свою роль из сериала «Монастырь».

«Устроить треш и угар, потом на коленях умолять: простите, отпустите! Изображает верующую православную. Такое любят проститутки — полицейский спрашивает: "Почему проституцией занимаетесь?" А она плачет: "Мать больная, дети голодают, паспорт отобрали, заставили... простите, больше не буду!" Им нужен второй шанс, чтобы и дальше трясти своими шмотками и брюликами. А нам зачем это нечеловеческое шоу уродов, если они не любят Россию, не любят народ?» — отреагировала Поплавская.

Актриса также напомнила, что «похабная» вечеринка блогерши состоялась в Рождественский пост, который очень важен для верующих, и выступила с критикой в адрес не только организатора мероприятия, но и его гостей.

«Это потребители — челюсти и желудок. Пелевинские оранусы. Живут только двумя процессами: пожирания и испражнения. Пожирают наши деньги и испражняются нам в голову. Хватит, не надо!» — резюмировала звезда «Красной Шапочки».

Ранее российский актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который после начала специальной военной операции на Украине покинул Россию, назвал артистов, которые извинились за присутствие на голой вечеринке Ивлеевой, «чушпанами».