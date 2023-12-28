Аномальная погода в Москве повлияла на растения

В московском районе Строгино набухли почки сирени

В столичном районе Строгино из-за аномальной погоды у сирени набухли почки. Фотография с веткой кустарника появилась в Telegram-канале «М125».

На кадре видно, что на почке начали появляться листья. В настоящее время температура в Москве минусовая, при этом ранее столбики термометров поднимались до плюсовых отметок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что в четверг, 28 декабря, в столице будет небольшой мороз с локальным снегом.

В пятницу, 29 декабря, пройдут осадки, температура ночью опустится от минус 3 до минус 5 градусов, днем ожидается 0-2 градуса. В субботу, 30 декабря, температура окажется выше нормы. Днем ожидается 0 — минус 2 градуса, днем — плюс 2-4 градуса.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет морозной. Утром 31 декабря ожидается ноль — минус один градус, к вечеру температура опустится до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь похолодает до минус 9-14 градусов, при этом столбик термометра может опуститься еще ниже.