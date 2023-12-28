Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:23, 28 декабря 2023Среда обитания

Аномальная погода в Москве повлияла на растения

В московском районе Строгино набухли почки сирени

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столичном районе Строгино из-за аномальной погоды у сирени набухли почки. Фотография с веткой кустарника появилась в Telegram-канале «М125».

На кадре видно, что на почке начали появляться листья. В настоящее время температура в Москве минусовая, при этом ранее столбики термометров поднимались до плюсовых отметок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал, что в четверг, 28 декабря, в столице будет небольшой мороз с локальным снегом.

В пятницу, 29 декабря, пройдут осадки, температура ночью опустится от минус 3 до минус 5 градусов, днем ожидается 0-2 градуса. В субботу, 30 декабря, температура окажется выше нормы. Днем ожидается 0 — минус 2 градуса, днем — плюс 2-4 градуса.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет морозной. Утром 31 декабря ожидается ноль — минус один градус, к вечеру температура опустится до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь похолодает до минус 9-14 градусов, при этом столбик термометра может опуститься еще ниже.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

      В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

      На Украине сообщили о подрыве иностранного балкера на мине в Черном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости