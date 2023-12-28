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13:59, 28 декабря 2023Спорт

Бывший футболист «Реала» рассказал о напугавших его обычаях в Катаре

Хамес Родригес рассказал, что в Катаре его напугал обычай есть руками
Хамес Родригес

Хамес Родригес. Фото: Carla Carniel / Reuters

Бывший футболист «Реала» Хамес Родригес рассказал о периоде выступлений за катарский «Эр-Райян». Его слова приводит Globo.com.

Колумбиец вспомнил, что его напугало несколько обычаев в стране. «Вы знаете, что после матчей и тренировок все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: "Ты не можешь так делать". Я был напуган», — заявил Родригес.

Полузащитник также удивился тому, что в Катаре принято есть руками. «Я попросил столовые приборы, мне сказали: "Нет, руками", и я ответил: "Вы с ума сошли, я не буду есть руками"», — вспомнил футболист.

Колумбиец играл за «Эр-Райян» с 2021 по 2022 год. В июле этого года Родригес подписал контракт с бразильским «Сан-Паулу».

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      Алексей Гусев
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