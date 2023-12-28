Эксперт назвала упражнения для профилактики боли в пояснице

Врач — травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала лучшие упражнения для профилактики боли в пояснице. Ее слова приводит Pravda.Ru.

Она упомянула планку, мостик, наклоны вперед и в сторону, вращение таза, повороты торса, гиперэкстензию и приседания. «Важно помнить, что профилактика боли в пояснице начинается с должного внимания к позвоночнику. Выбирайте правильную ортопедическую обувь, матрас, который будет поддерживать позвоночник в течение всей ночи, а также внимательно следите за тем, как вы сидите в течение рабочего дня», — добавила Черемисова.

По словам эксперта, причинами болей в пояснице могут быть мышечное перенапряжение, повреждение межпозвонковых дисков, спондилез, сколиоз, а также другие патологические состояния.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня. Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног.