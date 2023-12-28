Губернатор раскрыл состояние снятых с поезда российских детей с гриппом А

Губернатор Егоров: снятые с поезда дети с гриппом в удовлетворительном состоянии

Дети, которых в Тамбовской области сняли с поезда Москва — Симферополь, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил губернатор области Максим Егоров в Telegram-канале.

«В ходе осмотра было выявлено 10 детей и 3 взрослых с повышенной температурой, которые были оперативно госпитализированы в Тамбовскую областную клиническую больницу. На 8 утра сегодняшнего дня состояние детей удовлетворительное», — сообщил Егоров, уточнив, что пациенты получают все необходимое лечение.

Специалисты взяли анализы у 251 ребенка и 47 сопровождающих лиц, поезд пришлось задержать более чем на три часа. Глава региона уточнил, что в Джанкой на поезде следовали дети из Херсонской области.

28 декабря стало известно, что в Тамбовской области с поезда, который следовал из Москвы в Симферополь, сняли десять детей — у них обнаружили симптомы ОРВИ. Впоследствии Роспотребнадзор сообщил, что грипп А нашли у семи детей из поезда.