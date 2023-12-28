Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 28 декабря 2023Россия

Губернатор раскрыл состояние снятых с поезда российских детей с гриппом А

Губернатор Егоров: снятые с поезда дети с гриппом в удовлетворительном состоянии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Дети, которых в Тамбовской области сняли с поезда МоскваСимферополь, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил губернатор области Максим Егоров в Telegram-канале.

«В ходе осмотра было выявлено 10 детей и 3 взрослых с повышенной температурой, которые были оперативно госпитализированы в Тамбовскую областную клиническую больницу. На 8 утра сегодняшнего дня состояние детей удовлетворительное», — сообщил Егоров, уточнив, что пациенты получают все необходимое лечение.

Специалисты взяли анализы у 251 ребенка и 47 сопровождающих лиц, поезд пришлось задержать более чем на три часа. Глава региона уточнил, что в Джанкой на поезде следовали дети из Херсонской области.

28 декабря стало известно, что в Тамбовской области с поезда, который следовал из Москвы в Симферополь, сняли десять детей — у них обнаружили симптомы ОРВИ. Впоследствии Роспотребнадзор сообщил, что грипп А нашли у семи детей из поезда.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

      Названы последствия захвата Россией арсенала западного оружия для ВСУ

      У Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

      Ереван устроил неприятную беседу бывшим карабахским чиновникам

      20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой

      Куры в России начали хуже нести яйца

      Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

      Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

      Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости