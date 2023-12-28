Киркоров обратился за помощью к юристам на фоне риска лишения званий

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров обратился за помощью к юристам на фоне того, как Минкульт попросили лишить исполнителя звания народного артиста РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певец выбрал компанию Semenov & Pevzner, которая ранее помогала ему заключить контракт со студией Warner Music в России. На выходе из конторы певца ожидала пресса, с которой он не стал разговаривать, заявив, что просто живет дальше. По данным издания, еще одним вопросом, из-за которого Киркоров обратился в юридическую фирму, является его снятие с эфиров новогодних программ.

При этом адвокат исполнителя Александр Добровинский в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» назвал петицию с требованием лишить Киркорова звания «ни о чем».

Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником, ему присваивается какое-то звание. И из-за того, что он не туда пошел, не так оделся, а если он нудист, например? За что? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике. Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно Александр Добровинский адвокат Филиппа Киркорова

Ранее сообщалось, что эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. После этого стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении.