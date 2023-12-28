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14:35, 28 декабря 2023Культура

Киркоров обратился за помощью к юристам

Киркоров обратился за помощью к юристам на фоне риска лишения званий

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров обратился за помощью к юристам на фоне того, как Минкульт попросили лишить исполнителя звания народного артиста РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певец выбрал компанию Semenov & Pevzner, которая ранее помогала ему заключить контракт со студией Warner Music в России. На выходе из конторы певца ожидала пресса, с которой он не стал разговаривать, заявив, что просто живет дальше. По данным издания, еще одним вопросом, из-за которого Киркоров обратился в юридическую фирму, является его снятие с эфиров новогодних программ.

При этом адвокат исполнителя Александр Добровинский в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» назвал петицию с требованием лишить Киркорова звания «ни о чем».

Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником, ему присваивается какое-то звание. И из-за того, что он не туда пошел, не так оделся, а если он нудист, например? За что? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике. Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно

Александр Добровинскийадвокат Филиппа Киркорова

Ранее сообщалось, что эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. После этого стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении.

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      Анастасия Астахова
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