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22:56, 28 декабря 2023Экономика

Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на миллиарды евро

Минфин ФРГ: Евросоюз заморозил российские активы на сумму €4,1 млрд

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Представитель Минфина ФРГ заявил, что власти страны по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что в сумму включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные средства, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского регулятора.

Ранее нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что конфискация замороженных активов России сравнима с катаклизмом, поскольку это может негативно сказаться на репутации Запада.

21 декабря глава МИД России Сергей Лавров пообещал зеркальные меры со стороны Москвы в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы, чтобы затем направить их на Украину.

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      Юлия Мискевич
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