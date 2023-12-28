Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на миллиарды евро
Представитель Минфина ФРГ заявил, что власти страны по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно 4,1 миллиарда евро. Его слова приводит ТАСС.
Уточняется, что в сумму включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные средства, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского регулятора.
Ранее нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что конфискация замороженных активов России сравнима с катаклизмом, поскольку это может негативно сказаться на репутации Запада.
21 декабря глава МИД России Сергей Лавров пообещал зеркальные меры со стороны Москвы в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы, чтобы затем направить их на Украину.