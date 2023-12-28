Полковник объяснил страх Запада перед «Коалицией-СВ»

Литовкин: Запад опасается САУ «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы 70 километров

Запад опасается российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ», которая отличается большой дальностью стрельбы и высокой точностью. Страх перед самоходной гаубицей объяснил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

По его словам, САУ с необитаемой башней может получать информацию о целях с беспилотных летательных аппаратов и других источников разведки. «У нее автоматическое наведение на цель, компьютерный расчет прицела. Шасси сделано на базе танка Т-90», — сказал эксперт.

Он отметил, что дальность стрельбы «Коалиции-СВ» составляет 70 километров. Максимальную дальность обеспечивает использование активно-реактивных снарядов. Литовкин подчеркнул, что точность у артиллерийского оружия всегда выше, чем у реактивных систем залпового огня.

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что в зоне СВО «Коалиция-СВ» будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.