Заслуженный пилот высказался о посадке самолета на замерзшую реку в России

Пилот Сытник: в посадке самолета на замерзшую реку в России нет ничего страшного

В том, что пассажирский самолет Ан-24 приземлился на замерзшую реку в Якутии, нет ничего страшного, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Посадку он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с 30 пассажирами на борту во время приземления в поселке Зырянка отклонился от взлетно-посадочной полосы вправо и сел на песчаную косу реки Колымы. Причиной посадки вне полосы, предположительно, стала ошибка пилотов.

«В Ан-24 летает три человека: командир, второй пилот и бортмеханик. Когда они летали со штурманом, штурман пытался по своим ориентирам заводить, то есть был член экипажа, который руководил посадкой и подсказывал командиру о наличии полосы, пролета — дальний, ближней и других дел», — высказался Сытник.

Он также отметил, что в Якутии очень снежные аэродромы и нет практически никакого оборудования. По его словам, устанавливать его дорого, а в день там летает всего 3-4 рейса.

«Если Ан-2 вертолеты садятся где угодно на площадку на свою, то такие самолеты как Як-40, Ан-24 или Л-410 заходят по инструментальному виду на посадку через дальний, ближний. Никаких там КГС, никаких шлюзов у них там никогда не было и нет, поэтому ничего удивительного. Аэродром заснеженный, и просто экипаж не увидел, где эта полоса конкретно, потому что ни фонарей не видно было, ни знаков не лежало. Неподготовленная полоса, поэтому командир мог сесть правее, левее», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ничего страшного в этом нет, такие случаи бывают, это не ошибка, а просто невнимательность экипажа, так как никто эти взлетно-посадочные полосы не готовит, как это положено по документам Юрий Сытник пилот

Посадить самолет на замерзшую реку, по его словам, несложно. «Нет разницы, река — не река, там же все в снегу. Вопрос только в том, как они будут оттуда выруливать. Если там невысокий берег, если можно вырулить, то они вырулят, полетит пилот-инструктор, и вырулят вместе на полосу, а потом взлетят и перегонят самолет. Просто задержка рейса, пассажиры немного адреналина хапнули перед Новым годом, бывает, ничего страшного», — заключил Сытник.

Нештатная ситуация произошла утром в четверг, 28 декабря. Известно, что лайнер российского перевозчика выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск.

По данным Росавиации, на борту находились 30 пассажиров, в том числе 2 ребенка, а также 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Людей эвакуировали и доставили в здание аэропорта в 04:30 по московскому времени.