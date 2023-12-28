Учительница и родители четвероклассника из «Южного парка» стали снимать порно

Порномоделей и инфлюэнсеров высмеяли в мультфильме «Южный парк»

Создатели сатирического мультфильма South Park выпустили специальный эпизод, в котором высмеяли платформу для взрослых OnlyFans и культуру инфлюэнсеров. Об этом сообщает Yahoo.

Специальный эпизод «Южный парк (Не подходит для детей)» вышел 21 декабря на платформе Paramount+. Он стал шестым специальным эпизодом, выпущенным на Paramount+. Все начинается с того, что четвероклассники в школе буквально сходят с ума из-за энергетического напитка Сred, который рекламирует блогер Логан Ледуш (отсылка к Логану Полу, который рекламирует на своих платформах напитки собственного производства под брендом Prime beverages). Учителя обсуждают пользу напитка для учеников, но их дискуссию прерывает директор, который выяснил, что учительница рисования стала порномоделью, создала профиль на платформе OnlyFans и снимает эротические ролики.

После этого подзаработать на порно решают и родители школьников. Рэнди, отец одного из главных героев, создает себе профиль на OnlyFans. Застав его без штанов за съемками, жена смеется над ним и, желая продемонстрировать свое превосходство, тоже создает страницу на OnlyFans. В отличие от мужа она быстро набирает подписчиков. Тогда Рэнди звонит в службу поддержки OnlyFans, где ему советуют добавить популярные тренды на свою страницу. Он начинает рекламировать Сred на стримах. Это помогает, и Рэнди продолжает делать контент, несмотря на предупреждения жены, что из-за напитка его эротические видео смотрят несовершеннолетние.

У истории с учительницей, начавшей создавать порноконтент, есть и невыдуманные аналоги. Так, например, родители учеников средней школы в пригороде Глазго, Шотландия, потребовали увольнения 33-летней учительницы физики Кирсти Бьюкен после того, как нашли в интернете ее интимные фотографии. Школьники знали о ее профиле OnlyFans и обменивались ее фотографиями между собой.

Бывшая учительница Кортни Тиллиа из США разбогатела, когда начала продавать откровенные фотографии на платформе OnlyFans. За три года ей удалось заработать один миллион долларов (60,8 миллиона рублей).