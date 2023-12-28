Полковник назвал преимущество для армии России от военной техники Запада у ВСУ

Полковник Матвийчук: западное оружие помогает в усовершенствовании российского

Захваченная в ходе боевых действий в зоне украинского конфликта западная техника представляет большой интерес для специалистов и помогает в усовершенствовании российского оружия. К примеру, БМП «Брэдли» заинтересовал конструкторов цифровым прицелом. Такое преимущество для армии России от военной техники Запада у ВСУ военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Любое оружие, противостоящее друг другу на поле боя, представляет интерес: как оно сделано, в чем особенности, сильные и слабые стороны. Это очень интересная отрасль науки. Когда в руки военных попадают трофеи, сначала их исследуют те, кто захватил, а потом приходят специалисты и начинается полная разборка образца», — рассказал полковник.

Он объяснил, что в бронетанковой технике интересны ее защита, двигатели, ходовые части, огневые мощи. В стрелковой — калибр, живучесть ствола, патроны, емкость. В гаубицах — канал ствола, типы снарядов.

«Обычно, когда находят оригинальные решения, их используют для модернизации собственной техники. Очень интересна с точки зрения огневой мощи, к примеру, оказалась шведская боевая машина пехоты. В БМП "Брэдли" специалистов заинтересовал цифровой прицел. Удалось захватить много техники, которая помогает конструкторам совершенствовать российское оружие», — заключил Матвийчук.

Ранее штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Также военные смогли захватить большой арсенал западных трофеев — 15 шведско-британских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW и пять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

