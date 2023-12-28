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06:18, 28 декабря 2023Мир

Трамп исключил возможность атак ХАМАС на Израиль при его победе на выборах в США

Трамп заявил, что ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы он был главой США

Фото: Vincent Alban / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы он был главой США. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Just The News.

Он возложил ответственность за атаку на еврейское государство на действующего президента США Джо Байдена, который, как утверждает Трамп, позволил этому случиться. По его словам, глава государства безуспешно пытается играть на два фронта. Теперь будет гораздо труднее урегулировать конфликт, подытожил Трамп.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы страны проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков палестинского движения в Газе.

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      Марина Совина
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