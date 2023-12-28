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12:12, 28 декабря 2023Экономика

В главной судостроительной компании России собрались сменить руководство верфей

«Ведомости»: ОСК обсуждает смену гендиректоров «Северной верфи» и «Янтаря»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) намерено сменить гендиректоров ключевых верфей надводного кораблестроения в своем составе — «Северной верфи» (Санкт-Петербург) и Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининград), пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Верфи похожи по номенклатуре строящихся заказов и имеющимся на этих предприятиях проблемам, отмечается в материале. Так, «Северная верфь» после запуска первого этапа программы рыболовных «квот под киль» (получение рыболовных квот в обмен на инвестиции в новые суда) взяла у компании «Норебо» крупный заказ на строительство серии из 10 траулеров, но головной «Капитан Соколов» стоимостью 3,5 миллиарда рублей заказчику до сих пор не передан, хотя это должно было произойти еще в сентябре 2020 года. «Янтарь» же, узнали журналисты, в рамках программы с большими задержками сдал компании «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» серию из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R, а теперь не успевает со сроками строительства большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов».

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В главной судостроительной компании России не стали обсуждать с изданием возможные изменения в кадровой политике. В свою очередь, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал ожидаемые перестановки логичными, поскольку ключевые вызовы для судостроительной отрасли будут понятны уже в 2024 году, после уточнения планов по сдаче некоторых ключевых серий гражданских судов, решения вопросов с дополнительными объемами финансирования и утверждения новой стратегии развития корпорации.

В августе 2022 года президент России Владимир Путин раскритиковал главу ОСК Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Спустя год новый руководитель корпорации Андрей Пучков указал, что предыдущее ее управление не было эффективным из-за чрезмерного доверия к иностранным производителям. В октябре 2023 года ОСК указом главы государства перешла под контроль ВТБ. Ценные бумаги корпорации передали в доверительное управление банку на пять лет.

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      Дмитрий Воронин
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