В России открыли новый участок трассы М-11

В России запустили движение по первому участку обхода Твери на трассе М-11

В России запустили движение по первому участку обхода Твери трассы М-11 «Нева». Об этом со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Автодор» сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, протяженность нового участка составляет 34 километра. Его строили 1,5 года. «Вот за 17 искусственных сооружений еще раз хочу выразить благодарности. Мы до начала даже стройки определяли трассировку. Мы договорились, как лучше пройти, чтобы не затронуть населенные пункты, минимизировать затраты. И благодаря вот этой подготовительной работе нам удалось за 1,5 года эту работу сделать», — заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Благодаря открытию первого участка обхода транзитный транспорт из Петербурга сможет проехать в Бежецк и Ярославль, минуя Тверь. В 2024 году планируется закончить второй этап строительства трассы и открыть движение по всему обходу Твери, чтобы обеспечить бесшовное скоростное автомобильное сообщение между Москвой и Петербургом.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин запустил движение по скоростной автодороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. В этом месяце также стало известно, что правительство решило выделить дополнительные 710 миллионов рублей на ускоренное строительство новых участков федеральной трассы М-7 «Волга».