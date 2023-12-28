В российском регионе отреагировали на угрозу фельдшеров уволиться из-за зарплат

Пригрозившим уволиться медикам из-под Красноярска повысят стимулирующие выплаты

В Красноярском крае отреагировали на угрозу фельдшеров скорой помощи Абанской районной больницы уволиться из-за низких зарплат. Об этом сообщается на странице профсоюза медработников «Действие» в соцсети «ВКонтакте».

После того как медики записали обращение к президенту Владимиру Путину, в Абанскую районную больницу приехала комиссия регионального Минздрава во главе с замминистра Александром Украинцевым и главврачом Красноярской станции скорой медпомощи Сергеем Скрипкиным.

По словам председателя первичной организации профсоюза, фельдшера Василия Толстых, суммы стимулирующих выплат медработникам были признаны неправильными. «Кроме того, нам сегодня всем на зарплатные карты поступила премия, хотя ранее, на собрании 24 декабря, администрация больницы категорически говорила, что никакой премии нам не будет», — рассказал он о результатах встречи с комиссией.

Толстых добавил, что 28 декабря в больнице также работали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, которые разбирались в обстоятельствах трудового конфликта.

Обращение фельдшеров скорой помощи Абанской районной больницы к Путину и губернатору Михаилу Котюкову появилось 27 декабря. В нем они заявили, что согласно майским указам главы государства они должны получать в районе 75 тысяч рублей, однако при повышении заработной платы в июле 2023 года медиков лишили доплаты за стаж работы и снизили стимулирующие выплаты.

В июне сотрудники абаканской станции скорой помощи в Хакасии обратились в региональную прокуратуру, управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Народный фронт с жалобой на «отрицательный рост» зарплат. По словам медиков, перед Новым годом им подняли зарплату с 7000 до 12 тысяч рублей. Однако вместе с тем стимулирующие выплаты сократились, так что доход снизился на 5-15 тысяч рублей.