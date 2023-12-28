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17:30, 28 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасных для гипертоников продуктах на новогоднем столе

Невролог Демьяновская посоветовала гипертоникам не пить шампанское в Новый год

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Соленья, колбаса и шампанское не рекомендуются людям с повышенным артериальным давлением, заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с «Известиями» она перечислила и другие привычные для новогоднего стола продукты, которые опасны для гипертоников.

Демьяновская предупредила, что избыток соли задерживает жидкость в организме и провоцирует рост артериального давления. Чтобы не допустить этого, она посоветовала отказаться от маринованных овощей, при приготовлении блюд использовать минимум соли, а для яркости вкуса добавлять лимонный сок, яблочный или бальзамический уксус, сушеный чеснок или морскую капусту. Также врач рекомендовала поменьше есть колбасы, в которой, кроме избыточного количества соли, содержится глутамат натрия, снижающий способность почек выводить жидкость из организма.

Гипертоникам целесообразно отказаться от сладких газированных напитков и шампанского. Дело в том, что сладкие напитки дополнительно усиливают чувство жажды

Екатерина Демьяновскаяврач-невролог

Демьяновская отметила, что шампанское противопоказано людям с гипертонией еще и из-за содержания в нем алкоголя, который вызывает моментальное повышение давления. По словам невролога, этот эффект кратковременный, но способен вызвать гипертонический криз, поэтому в Новый год она посоветовала заменить игристое на сухое вино и пить не более 300 миллилитров в сутки.

Наконец, Демьяновская предупредила, что при повышенном артериальном давлении опасно есть пищу, богатую животными жирами, так как такие блюда повышают уровень холестерина и риск развития атеросклероза. Чтобы минимизировать ущерб для здоровья, она предложила заменить животные жиры на растительные.

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      Екатерина Улитина
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