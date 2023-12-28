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17:17, 28 декабря 2023Мир

Захарова посоветовала Западу решить проблему расизма вместо наставлений другим

Захарова: Запад должен решить проблему расизма, прежде чем наставлять других

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Запад должен сначала решить собственные проблемы, связанные с расизмом и неоколониализмом, прежде чем наставлять другие страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неплохо было бы им [западным странам] заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных», — написала российский дипломат.

Захарова также посоветовала Вашингтону заняться проблемой дискриминации коренных народов в Соединенных Штатах. «Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества — таких около половины — не имеют даже их», — указала она, добавив, что индейцы по-прежнему продолжают бороться за свои права.

Ранее Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз россиянами машин, телефонов, чемоданов, шампуней и других личных вещей в Евросоюз. По ее словам, в настоящее время этот расизм вырывается наружу, «как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом».

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      Виктория Кондратьева
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