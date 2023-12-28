Военный рассказал о самой защищенной технике России

Военный эксперт Кнутов назвал самыми защищенными танки Т-90М «Прорыв»

Самой защищенной военной техникой России можно считать танк Т-90М «Прорыв» и бронетранспортеры. Кроме того, многие виды отечественной военной техники получают дополнительные динамические системы защиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Западная техника, переданная Украине, по его словам, не показала слишком высоких результатов.

«Если говорим об оружии Украины, то там вся техника знакомая и понятная, она применялась в боевых действиях НАТО на Ближнем Востоке, все характеристики нам известны. У американцев и украинцев есть один очень интересный подход: если технику подбивают, но ее можно быстро отремонтировать, в потери ее не включают. Если требуется сложный ремонт — указывают, что нужен легкий. Если технику отправляют на завод, где ее переплавят — "требует сложного ремонта"», — рассказал Кнутов.

В потери, по словам военного эксперта, включают только полностью уничтоженную технику, либо ту, что была захвачена российскими военными. Кнутов добавил, что техника НАТО, как показал опыт украинского конфликта, не отличается высокими защитными характеристиками.

«Что касается нашей техники, то очень хорошо себя показал танк Т-90М «Прорыв», новые бронетранспортеры, которые мы сейчас широко используем. Также ставка делается на то, что многие виды техники получают дополнительные экраны, динамические средства защиты», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным Минобороны России, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 16765 единиц военной автомобильной спецтехники, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, 1189 боевых машин РСЗО, 14341 танк и других боевых бронемашин, 442 зенитных ракетных комплекса, 10121 беспилотник, а также 560 самолетов и 262 вертолета ВСУ.