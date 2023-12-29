13-летний мальчик приехал в гости к бабушке в Ленобласть и впал в кому

В Ленинградской области 13-летний мальчик приехал к бабушке и впал в кому

В Колпино Ленинградской области 13-летний мальчик, приехавший в гости к своей бабушке, впал в кому. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, скорую помощь вызвали 29 декабря в пять утра. Подростка нашли на кухне в рвотных массах. Мальчика сразу госпитализировали. Причина, по которой он впал в кому, пока неизвестна.

Как пишет портал, семья ребенка оценивается как благополучная. На учете в органах по надзору за несовершеннолетними подросток не состоит. Кроме того, о нем хорошо отзываются в школе.

Ранее школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания. Мать ребенка обвинила в случившемся тренера. По словам россиянки, наставница несколько раз ударила ее дочь шестом по голове, после чего девочка начала жаловаться на головную боль.