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12:22, 29 декабря 2023Спорт

43-летний российский хоккеист-чемпион заявил о готовности возобновить карьеру

43-летний российский хоккеист Терещенко заявил о готовности возобновить карьеру

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко заявил о готовности возобновить игровую карьеру. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Он отметил, что держит себя в форме. «Если бы ко мне родное "Динамо" обратилось, то я бы попробовал себя. Нужны договоренности», — заявил 43-летний экс-форвард.

Терещенко также оценил решение возобновить карьеру 50-летнего вратаря Николая Хабибулина. «Николай — молодец! Так и нужно. Делают настоящий перфоманс. Просто вау. Конечно, это шоу. Даже обсуждать лишний раз не хочу это. Смешно же», — заявил Терещенко.

Терещенко выигрывал чемпионат мира в 2008, 2009 и 2012 годах. В 2010-м в составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина. Последним клубом форварда был «Авангард», который он покинул в 2020 году.

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      Алексей Гусев
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