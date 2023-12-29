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22:46, 29 декабря 2023Наука и техника

Samsung выпустит камеру со встроенным ИИ

BusinessKorea: Samsung выпустит ИИ-камеру для съемки «невидимых объектов»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung запланировала выпуск сенсора для камеры смартфона с полной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание BusinessKorea.

В компании намерены создать продвинутую камеру для смартфона совместно с партнером SK hynix. Инсайдеры не смогли точно рассказать, какими характеристиками будут обладать новые сенсоры, но отметили, что они позволят снимать «невидимые объекты».

Авторы объяснили, что с помощью ИИ камера будет получать больше информации от объекта, захватывая картинку, невидимую человеческим глазом. Также новые технологии позволят сократить задержку, улучшить качество изображения и снизить энергопотребление.

В качестве примера журналисты Android Authority привели камеру некоторых смартфонов Huawei, которая позволяла делать флуоресцентные фотографии. Также OnePlus 8 Pro 2020 года выпуска имел камеру с фильтром, которая могла снимать сквозь некоторые материалы, например, предметы одежды. Ожидается, что технология Samsung и SK hynix окажется «на более высоком уровне».

В конце ноября корпорация Samsung косвенно подтвердила выпуск смартфонов со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Так, компания оформила права на бренды AI Phone и AI Smartphone — «Телефон с ИИ» и «Смартфон с ИИ» соответственно.

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      Андрей Ставицкий
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