Samsung подтвердила выпуск смартфона с ИИ

GalaxyClub: Samsung зарегистрировала торговую марку AI Smartphone

Корпорация Samsung косвенно подтвердила выпуск смартфонов со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает нидерландское издание GalaxyClub.

Журналисты портала обратили внимание на торговые марки, которые компания зарегистрировала в ряде стран, включая Южную Корею и Великобританию. Корпорация оформила права на бренды AI Phone и AI Smartphone — «Телефон с ИИ» и «Смартфон с ИИ» соответственно.

По словам специалистов, это может косвенно намекать на то, что корпорация готовит выпуск устройств со встроенным ИИ. Кроме того, Samsung представит не только смартфоны, но и обычные телефоны с поддержкой этой функции.

В материале говорится, что под понятием «смартфон с ИИ» скрывается девайс, оснащенный приложением с поддержкой нейросетей или искусственного интеллекта, который мог бы выполнять различные запросы пользователя. Скорее всего, команды ИИ будут обрабатываться процессором смартфона без подключения к интернету.

Также Samsung зарегистрировала товарные имена Magic Pixel, Flex Magic и Flex Magic Pixel, но их предназначение не раскрывается.

В начале ноября инсайдеры рассказали, что будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку ИИ. Скорее всего, первыми подобным девайсами окажутся устройства серии Galaxy S24, анонс которой состоится 17 января.