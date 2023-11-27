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14:43, 27 ноября 2023Наука и техника

Samsung подтвердила выпуск смартфона с ИИ

GalaxyClub: Samsung зарегистрировала торговую марку AI Smartphone

Фото: Anh Nhat / Unsplash

Корпорация Samsung косвенно подтвердила выпуск смартфонов со встроенной поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает нидерландское издание GalaxyClub.

Журналисты портала обратили внимание на торговые марки, которые компания зарегистрировала в ряде стран, включая Южную Корею и Великобританию. Корпорация оформила права на бренды AI Phone и AI Smartphone — «Телефон с ИИ» и «Смартфон с ИИ» соответственно.

По словам специалистов, это может косвенно намекать на то, что корпорация готовит выпуск устройств со встроенным ИИ. Кроме того, Samsung представит не только смартфоны, но и обычные телефоны с поддержкой этой функции.

В материале говорится, что под понятием «смартфон с ИИ» скрывается девайс, оснащенный приложением с поддержкой нейросетей или искусственного интеллекта, который мог бы выполнять различные запросы пользователя. Скорее всего, команды ИИ будут обрабатываться процессором смартфона без подключения к интернету.

Также Samsung зарегистрировала товарные имена Magic Pixel, Flex Magic и Flex Magic Pixel, но их предназначение не раскрывается.

В начале ноября инсайдеры рассказали, что будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку ИИ. Скорее всего, первыми подобным девайсами окажутся устройства серии Galaxy S24, анонс которой состоится 17 января.

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      Андрей Ставицкий
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