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01:35, 29 декабря 2023Мир

Американский сенатор призвал нанести удары по Ирану

Американский сенатор Грэм призвал нанести удары по ряду объектов в Иране
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Sarah Silbiger / Pool / Reuters

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм в беседе с Fox News призвал нанести удар по ряду объектов в Иране. Интервью доступно на YouTube.

По его мнению, так следует поступить из-за якобы поддержки Тегераном йеменских мятежников-хуситов. «Я уже на протяжении шести месяцев говорю нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли», — отметил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. «Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов», — сказал Остин.

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