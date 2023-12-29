Более тяжелое течение гриппа у мужчин объяснили

Диетолог Хоуп: мужчины тяжелее переносят грипп из-за особенностей иммунитета

Из-за особенностей работы иммунитета мужчины тяжелее переносят грипп по сравнению с женщинами, а также имеют более высокий риск заболеть раком. Об этом предупредила диетолог Дженна Хоуп, пишет Daily Mail.

Хоуп объяснила, что женские половые гормоны прогестерон и эстроген помогают эффективнее бороться с вирусами и бактериями, в то время как мужской гормон тестостерон, наоборот, подавляет работу иммунной системы. По словам диетолога, это является причиной, по которой у мужчин наблюдается более тяжелое течение вирусных и инфекционных заболеваний.

Профессор математической биологии Франсиско Убеда де Торрес из Университета Ройал Холлоуэй в Великобритании считает, что различия защитных функций у мужчин и женщин формировались постепенно в процессе эволюции. Он объяснил, что для выживания женщинам нужно было выносить здорового ребенка и передать ему защиту от патогенов, поэтому их иммунитет стал сильнее. Мужчинам же, по его словам, было важнее иметь развитую мускулатуру и физическую силу, поскольку они с более высокой вероятностью погибали в драках и от несчастных случаев, чем от болезней.

Убеда де Торрес добавил, что особенности организма мужчин и женщин влияют не только на то, как они переносят грипп. По его словам, женщины намного чаще заболевают аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунитет начинает работать слишком активно и атакует здоровые клетки. Тем временем у мужчин больше рискуют заболеть раком, указал профессор. «Это связано с тем, что более слабый иммунный ответ позволяет патогенам дольше воздействовать на клетки и влиять на их генетику», — сказал Убеда де Торрес.

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