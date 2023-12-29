Частая зевота у женщины оказалась симптомом неизлечимой болезни

Daily Mirror: частая зевота оказалась симптомом болезни двигательного нейрона

Жительница Великобритании заметила, что после перенесенного COVID-19 стала слишком часто зевать (по 100 раз за день), и вскоре узнала, что больна неизлечимым недугом — болезнью двигательного нейрона (БДН). Историю пациентки опубликовало издание Daily Mirror.

По словам 47-летней Ники Дэвис, сначала врачи приняли ее частую зевоту за симптом апноэ во сне, потом считали, что это необычное проявление аллергии. Однако дальнейшие анализы показали, что странное последствие перенесенного COVID-19 оказалось болезнью двигательного нейрона. Дэвис рассказала, что заболевание не лечится, оно постепенно прогрессирует и сопровождается болью, судорогами и слабостью в мышцах.

Лестница — это настоящая проблема, потому что у меня очень болят икры после каждого подъема. Также я не могу работать, так как простые действия, что-то вроде набора текста, вызывают у меня сильную боль Ники Дэвис

Женщина говорит, что врачи не знают, сколько ей осталось жить, но предупреждают, что остановить развитие болезни невозможно. По словам Дэвис, она может самостоятельно передвигаться, но уже потеряла способность внятно разговаривать, поэтому теперь общается на языке жестов. «Глядя на меня, вы не догадаетесь, что у меня инвалидность, но как только я открываю рот, люди реагируют по-разному. Некоторые начинают говорить со мной медленно и громко, другие тоже переходят на язык жестов. Есть и те, кто общается со мной как с глупой, однажды один человек даже спросил мою дочь, понимаю ли я», — рассказала женщина.

Дэвис, которая ведет социальные сети, считает, что люди должны больше знать о таких заболеваниях, как у нее. Женщина уверена, что осведомленность поможет не бояться пациентов с подобными недугами и находить с ними общий язык.

Ранее оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Дарима Биданова предупредила, что постоянный шум в ушах может быть симптомом опасных заболеваний. По ее словам, напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.