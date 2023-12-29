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03:55, 29 декабря 2023Бывший СССР

Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного

Депутат Рады Безуглая возмутилась внешним видом и постами помощницы Залужного

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая высмеяла новую молодую помощницу главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного. Она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) язвительный пост и скриншоты публикаций девушки, явно возмутившись ее внешним видом и содержанием записей в соцсетях.

«Тем временем в кабинетах доктора философии (в конце декабря Залужный защитил диссертацию по праву — прим. «Ленты.ру»). Несется (возможно депутат сравнивает девушку с птицей — прим. «Ленты.ру»)», — написала Безуглая.

Помощница главкома ВСУ выкладывала совместные фотографии с Залужным, а также селфи, на которых вытягивала губы «уточкой». Кроме того, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) девушки нардеп нашла публикации цитат на русском языке. Например: «В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат».

Ранее Безуглая, отличившаяся неоднократной критикой в адрес главкома ВСУ, предложила выбрать кандидата на место Валерия Залужного с помощью опроса в соцсетях. В качестве одного из вариантов она назвала бывшего командующего воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

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