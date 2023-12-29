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11:45, 29 декабря 2023Россия

Глава ВЦИОМ назвал цель организаторов давления на гостей вечеринки Ивлеевой

Глава ВЦИОМ Федоров: давление на гостей вечеринки голой — организованная акция

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Давление на гостей «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой является организованной акцией, скоординированной патриотическими движениями, цель которой — диктовать границы дозволенного. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он связал реакцию на вечеринку в клубе Mutabor с технологией общественного давления, которая давно используется и очень эффективна. «Эта реакция идет не сверху, это низовая, горизонтальная самоорганизация. Есть силы, кто-то их назовет турбопатриотическими. Есть силы, которые научились организовывать кампанию общественного давления», — объяснил Федоров.

По его словам, для этого используются обращения в соцсетях с призывом к власти наказать участников вечеринки в Mutabor. Глава ВЦИОМ подчеркнул, что пока организаторы этой акции остаются «за сценой», но предположил, что рано или поздно они станут известны.

Федоров также обратил внимание на извинение телеведущей Ксении Собчак. По его мнению, она сделала это не по своему желанию. «Когда каждая фигура из культурного бомонда соизмеряла все свои шаги с той планкой, которую задает эта патриотическая общественность. Думаю, что цель такая — диктовать границы возможного и наказывать тех, кто их переступает», — заключил глава ВЦИОМ.

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Ранее за гостей вечеринки Ивлеевой вступился участник специальной военной операции (СВО), боец отряда «Союз» при оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад» с позывным Фунт (Андрей Никитин). Он счел происходившее в Mutabor полностью соответствующим тематике заведения, подчеркнув, что «ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях».

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день среди гостей присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. После того как фото и видео с вечеринки попали в сеть, начался общественный резонанс. С осуждением мероприятия выступали политики, общественные деятели и бойцы СВО.

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      Константин Лысяков
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