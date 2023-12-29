Матч за Суперкубок Турции отменили за десять минут до начала

Матч за Суперкубок Турции отменили из-за запрета властей Саудовской Аравии

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» отменили за десять минут до начала. Об этом сообщает NTVSpor.

По информации источника, матч должен был состояться в Саудовской Аравии, однако местные власти запретили командам выходить в футболках с портретом первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Кроме того, организаторы отказались включить турецкий гимн. Отмечается, что футболисты приняли решение вернуться в Стамбул.

Матч должен был начаться в 20:45 по московскому времени на стадионе «Аль-Авваль».

12 декабря Турецкая федерация футбола приостановила чемпионат страны. Причиной стал инцидент в матче 15-го тура турнира между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон, после чего его госпитализировали.