Медведева рассказала о потушенной о ее спину сигарете

Медвеева рассказала, как врач на приеме потушила о ее спину сигарету

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычном приеме врача, на котором она побывала в 2023 году. Интервью о спортсменкой опубликовано на YouTube-канале «Фигурка».

По словам россиянки, во время гастролей в Сочи у нее заболела спина, после чего ей посоветовали сходить на иглоукалывание. «Заходит в кабинет маленькая тетка лет за 70. Она реально очень маленькая, азиатской внешности, с огромным черным начесом. Говорит мне: "Ложись"», — рассказала Медведева.

После этого, по словам фигуристки, врач разместила на ее теле иголки и попросила потерпеть восемь секунд. На шестой секунде спортсменка почувствовала жжение. «Я говорю: "А что вы там делаете?" Она такая: "Прикуривание делаю!" Она потушила об меня сигарету», — заявила Медведева.

Спортсменка рассказала, что после этого прервала прием и убежала из клиники. «Вызываю такси и понимаю, что меня реально отпустило», — добавила фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.