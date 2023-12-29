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08:06, 29 декабря 2023Россия

Мэр Новосибирска объяснил свою отставку

Мэр Новосибирска Локоть: ухожу в отставку в связи с переходом на новую работу
СюжетОтставка губернатора:
Анатолий Локоть

Анатолий Локоть. Фото: Anton Mukhametchin / Global Look Press

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, об отставке которого стало известно в четверг, 28 декабря, уходит с поста в связи с переходом на новую работу. Соответствующие объяснение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы», — написал он. Локоть подчеркнул, что на 2024 год в городе сформирован и принят бюджет, также определены планы и задачи по развитию Новосибирска.

Об отставке Локтя ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он уточнил, что Локоть получил предложение о другой работе — его кресло займет вице-мэр Олег Клемешов. По данным источника РБК, мэр не захотел идти на должность сити-менеджера после упразднения прямых выборов. Он может получить работу в сфере российско-белорусских отношений, сообщал собеседник в КПРФ.

Локоть был единственным коммунистом во главе города-миллионника. Он занимал кресло мэра в течение двух сроков — этот пост он занял в 2014 году, затем переизбрался в 2019-м. Локоть также стал последним мэром, которого избрали в результате прямых выборов. Их отменили в январе этого года — Новосибирск был последним городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась такая процедура избрания мэра.

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      Анастасия Шейкина
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