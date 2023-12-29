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10:00, 29 декабря 2023Мир

Названа причина дальнейшего ослабления международной поддержки Украины

Полковник Кемп: отступление ВСУ из Марьинки стало ударом по поддержке Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки неблагоприятно сказалось на дальнейшей поддержке Украины Западом. Об этом сообщил отставной британский полковник Ричард Кемп, пишет The Telegraph.

«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а будет еще хуже», — сказал полковник.

По его словам, поддержка Киева ослабла из-за внутренних проблем в странах Запада и войны Израиля и ХАМАС, а неудачи ВСУ могут еще сильнее ухудшить ситуацию для Украины. «Следующий год будет определяющим в Европе (…). Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине», — добавил Кемп.

Ранее журналистка Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express рассказала о последствиях потери Украиной Марьинки. По ее словам, взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины.

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      Анастасия Яланская
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