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05:18, 29 декабря 2023Из жизни

Неизвестный отрезал гениталии дружелюбному жеребцу

Фото: Victor Grabarczyk / Unsplash

В Великобритании неизвестный человек отрезал гениталии и ухо жеребцу. Об этом сообщает Daily Mail.

Незнакомец совершил преступление 22 декабря в городе Грантем, графство Линкольншир. Он расправился с трехлетним серым жеребцом по кличке Тонто. Владелец нашел лошадь в поле через некоторое время после нападения.

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В настоящее время Королевское общество защиты животных от жестокого обращения ведет расследование и пытается найти преступника. «Хозяин в последний раз видел Тонто 20 декабря. Жеребец был счастлив и здоров», — говорит представитель организации. Как рассказал владелец, Тонто был очень дружелюбным и всегда ходил по полю за местными жителями.

Ранее сообщалось, что женщина из Бразилии отрезала пенис мужу из-за подозрений в измене с племянницей. Она рассказала, что заманила мужчину в постель, привязала его руки и ноги к кровати под видом сексуальных игр, а затем достала бритвенное лезвие.

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      Алиса Удовик
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