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02:00, 29 декабря 2023Забота о себе

Парам подсказали способ избежать ссор из-за денег в праздники

Коуч Брансон: чтобы избежать ссор, нужно заранее договориться о цене подарков

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

В праздничные дни пары чаще ссорятся из-за денег, чем в будни, считает коуч по отношениям Пол Брансон. Способы не ругаться из-за семейного бюджета он подсказал Independent.

Брансон предупредил, что финансовые разногласия никогда не проходят сами собой, а лишь усугубляются с течением времени. «Говорить о деньгах нужно начинать на ранних этапах отношений. Я знаю, что это табу, но чем больше разговаривать, тем менее страшной становится эта тема», — отметил эксперт.

Брансон полагает, что избежать очередной ссоры из-за денег на праздники можно, если заранее обсудить все траты, согласовать бюджет и договориться о минимальной и максимальной цене подарков. Эксперт предупредил, что достичь единой позиции может быть непросто, еще сложнее добиться, чтобы оба выполнили договоренности. Однако, даже если найти компромисс не получается или один из партнеров обманывает другого в вопросах денег, по мнению Брансона, нужно сохранять спокойствие. Он посоветовал быть терпеливым и попытаться понять причины поступков партнера. «Спросите себя: почему с вами не могут быть честными и что можно сделать, чтобы предотвратить другую финансовую ложь», — дал совет эксперт.

Кроме того, Брансон рекомендовал супругам открыть общий счет, куда каждый будет отправлять определенную сумму денег. Чтобы уменьшить число ссор, он предложил заранее обговорить, какие суммы допустимо тратить с этого счета и на какие цели. По его мнению, такое объединение финансов поможет партнерам сблизиться и лучше понять, как траты одного влияют на жизнь другого.

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