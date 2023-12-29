Парикмахеры показали волосы страдающей от вшей годами клиентки

Парикмахеры, владеющие собственными салонами, показали на видео волосы клиентки, которая страдает от вшей годами. Соответствующий ролик появился в их TikTiok.

Инфлюэнсерши с никнеймом theliceladies продемонстрировали крупным планом насекомых и их яйца, отложенные у корней волос женщины. По их словам, клиентка самостоятельно боролась с данной проблемой пять или шесть лет.

При этом эксперты уточнили, что для удаления вшей им понадобилось несколько часов. «Это был случай, когда женщина отчаянно нуждалась в помощи», — рассказали они.

Подписчики удивились истории в комментариях под постом. «Пять или шесть лет — это дикость», «Я бы уже давно побрила голову», «Пока смотрела, зачесалась голова», — возмутились они.

Ранее в декабре парикмахер показала заполонившие вшами волосы клиентки и удивила подписчиков. Мастер объяснила, что кондиционер для волос и гребень помогают удалить вши и справиться с проблемой.

