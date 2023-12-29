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10:29, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

На Первый канал вернется популярное шоу

Ток-шоу «Закрытый показ» с Гордоном вернется на Первый канал 20 января

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Программа «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном вернется на Первый канал. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

Новый выпуск ток-шоу выйдет на телеканале 20 января в 23:00. В эфире передачи Гордон и гости обсудят новый фильм. О какой ленте будут говорить ведущий и его собеседники, не уточняется.

«У нас новая яркая студия. (...). Из нового еще — постаревший ведущий. А так все на своих местах — живые споры, ирония и любовь к кино», — прокомментировал возвращение программы Гордон.

Ранее стало известно, что Первый канал вернет в эфир пародийное юмористическое шоу «Большая разница». Первый выпуск россияне увидят 1 января в 18:30.

«Закрытый показ» — ток-шоу, в котором ведущий обсуждает с гостями российские и зарубежные фильмы. Программа выходила на Первом канале с 2005 по 2013 год, также несколько выпусков передачи показали в 2021 году. Первой ведущей проекта была актриса Варвара Владимирова, затем ее сменила киновед Екатерина Мцитуридзе. С 2007 года ведущим передачи был Гордон.

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      Евгения Наумова
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