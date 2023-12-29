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18:53, 29 декабря 2023Бывший СССР

Порошенко рассказал про сбежавших из Киева в феврале 2022 года силовиков

Порошенко: 24 февраля в Киеве был хаос из-за сбежавших силовиков
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские силовики сбежали из Киева 24 февраля 2022 года, после чего в столице начался хаос. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в день начала военной операции, чтобы обсудить оборону Киева. По его словам, под его ответственность МВД передало депутатам и активистам восемь тысяч автоматов.

Кроме того, бывший украинский лидер отметил, что тогда они с Зеленским договорились о прекращении политической конкуренции.

В начале декабря Порошенко отказались выпускать за границу в зарубежную командировку. По мнению экс-главы государства, запрет на выезд могли дать в офисе Зеленского. После этого Порошенко подал в суд на руководство Верховной Рады и пограничников.

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      Александр Курбатов
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