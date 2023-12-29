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12:47, 29 декабря 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки популярных зимних вещей

The Sun: шарфы и зимние ботинки нуждаются в стирке пять раз за сезон

Фото: Dan Gold / Unsplash

Специалист по уборке и уходу за домом, блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла оптимальную частоту стирки популярных зимних вещей. Соответствующий материал публикует The Sun.

В первую очередь в список вошло пальто, которое, по словам специалистки, собирает большое количество микробов. Эксперт предупредила, что данный предмет гардероба необходимо очищать раз в неделю, если носить его регулярно, и один раз за сезон, если оно надевается изредка.

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Помимо этого, Кромби призвала стирать перчатки еженедельно с использованием специального жидкого моющего средства для шерсти. Шарфы, в свою очередь, стоит очищать пять раз за сезон, уточнила она. В таком же количестве стирок нуждаются зимние ботинки, внутри которых скапливаются бактерии, добавила эксперт.

«Держите обувь в чистоте и мойте их, приходя домой. Также используйте поглотители запахов или добавьте несколько чайных пакетиков, чтобы впитать неприятные ароматы. А еще регулярно проветривайте ботинки», — посоветовала Кромби.

В заключение собеседница издания напомнила о важности ухода за головными уборами. «Стирайте шапку зимой не реже одного раза в месяц», — подытожила она.

В ноябре российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. Тогда эксперт рассказала, что при выборе данного зимнего предмета гардероба необходимо обратить внимание на некоторые детали.

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      Екатерина Ештокина
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