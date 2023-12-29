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17:23, 29 декабря 2023Россия

Раскрыты детали уничтожения дрона ВСУ над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили дрон ВСУ над Стародубским округом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшийся атаковать Брянскую область, был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Стародубским муниципальным округом. Детали уничтожения дрона раскрыл губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Об очередной попытке Украины нанести удар по объектам на территории Брянской области стало известно 29 декабря. По информации Минобороны России, беспилотник самолетного типа был перехвачен около 16:20 по московскому времени.

28 декабря ВСУ дважды обстреляли Брянскую область. Первый удар был нанесен по гражданским объектам в поселке Суземка. В результате пострадала местная жительница, ее госпитализировали. Были повреждены несколько автомобилей, 11 жилых домов и административное здание, а также полностью разрушена хозяйственная постройка. По данным Mash, целью ВСУ был расположенный в поселке радиозавод «Стрела».

Позже Богомаз сообщил, что под обстрел попало село Сопычи Погарского района. На этот раз обошлось без пострадавших. Было повреждено одно частное домовладение.

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      Константин Лысяков
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