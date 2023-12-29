Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
0:0
1-й тайм
live
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
0:0
1-й тайм
live
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
21:03, 29 декабря 2023Спорт

Роналдо перейдет в «Ростов»

«Рейтинг Букмекеров»: футболист «Левски» Роналдо перейдет в «Ростов»
Роналдо

Роналдо. Фото: Biser Todorov / Wikimedia

Нападающий «Левски» Роналдо перейдет в российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, сумма трансфера может составить два миллиона евро. Контракт будет подписан на 4,5 года. Агент Роналдо Жулио Сезар Гранха в интервью «Матч ТВ» подтвердил эту информацию.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

После 18 матчей «Ростов» располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

      Государство заберет активы российского миллиардера

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

      В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

      Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости