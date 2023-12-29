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08:49, 29 декабря 2023Экономика

Россиянам напомнили о налоговых послаблениях в 2024 году

ФНС не будет начислять пени за неточности в налоговой отчетности в 2024 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2024 году представители Федеральной налоговой службы (ФНС) не будут начислять пени россиянам за неточности в налоговой отчетности. Штрафы не станут начислять, если гражданин сдаст неверно составленное уведомление, а также если он совсем его не отправит, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление правительства России № 2315 от 26 декабря 2023 года.

В этом году подобные меры действовали для представителей бизнеса, а в следующем ее распространят также на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, уточнил директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. По его словам, налоговые послабления не коснутся рядовых граждан, то есть физических лиц, и не затронут уведомления по расчету имущественного, земельного и транспортного налогов. «Данная мера не окажет никакого влияния непосредственно на граждан», — резюмировал Саськов.

В то же время новые послабления для представителей делового сообщества эксперт назвал положительным шагом как для отдельных бизнес-структур, так и для российской экономики в целом. Налоговые послабления свидетельствуют о «понимании проблем функционирования нового порядка учета налоговых обязательств в рамках единого налогового счета, или ЕНС», заключил аналитик.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что после принятия российскими властями трехлетнего федерального бюджета необходимость серьезных изменений в налоговой базе в стране отпала.

Схожее заявление во второй половине декабря сделала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уточнила, что увеличение налоговой нагрузки на представителей бизнеса и рядовых граждан у правительства РФ нет. Речь идет в том числе об отсутствии веских причин для изменения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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      Анатолий Акулов
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