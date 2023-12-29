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11:06, 29 декабря 2023Забота о себе

Россиянок предостерегли от ошибок в отношениях с мужчинами

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Семейный психолог клиники «Медскан» Инга Кутергина рассказала, что даже крепкий брак может дать трещину, если партнеры не в силах отказаться от некоторых привычек. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка предостерегла россиянок от распространенных ошибок, из-за которых отношения могут развалиться.

Кутергина рассказала, что мужчина может замкнуться и даже перестать общаться с партнершей, если, например, она изводит его ревностью и подозрениями. Также, по мнению психолога, не стоит давить на мужчину интонациями в разговоре. Впрочем, добавила специалистка, не стоит этого делать и партнеру в отношении любимой женщины.

Психолог также отметила, что некоторым женщинам, как и мужчинам, свойственно желание выходить победителем в любых конфликтных ситуациях. Однако подобное стремление чаще всего разрушает отношения, предупредила она.

Не ценят мужчины, по мнению Кутергиной, и женщин, занимающих позицию жертвы. Она призвала во время выяснения отношений не задавать вопрос партнеру: «Почему та так поступил?» Ответа на него можно и не дождаться, но отношения накалятся до предела.

Постоянная критика в адрес мужчины подорвет доверительные отношения, а то и вовсе разрушит их. В любом человеке необходимо видеть как отрицательные, так и положительные стороны

Инга Кутергинасемейный психолог
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Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что чрезмерная опека со стороны партнера также не идет на пользу отношениям. Она подчеркнула, что нельзя посвящать все время исключительно своему избраннику, необходимо находить время и на себя — свои интересы и саморазвитие.

В заключение специалистка посоветовала обоим партнерам проявлять уважение и любовь друг к другу, благодарить близкого человека, создавать в доме уют и гармонию, которые также положительно влияют на отношения. «И самое главное — важно разговаривать. Доверительное общение способно сделать отношения намного более счастливыми», — подытожила семейный психолог.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

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      Вера Владзиевская
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