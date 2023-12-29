Россиянок предостерегли от ошибок в отношениях с мужчинами

Семейный психолог клиники «Медскан» Инга Кутергина рассказала, что даже крепкий брак может дать трещину, если партнеры не в силах отказаться от некоторых привычек. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка предостерегла россиянок от распространенных ошибок, из-за которых отношения могут развалиться.

Кутергина рассказала, что мужчина может замкнуться и даже перестать общаться с партнершей, если, например, она изводит его ревностью и подозрениями. Также, по мнению психолога, не стоит давить на мужчину интонациями в разговоре. Впрочем, добавила специалистка, не стоит этого делать и партнеру в отношении любимой женщины.

Психолог также отметила, что некоторым женщинам, как и мужчинам, свойственно желание выходить победителем в любых конфликтных ситуациях. Однако подобное стремление чаще всего разрушает отношения, предупредила она.

Не ценят мужчины, по мнению Кутергиной, и женщин, занимающих позицию жертвы. Она призвала во время выяснения отношений не задавать вопрос партнеру: «Почему та так поступил?» Ответа на него можно и не дождаться, но отношения накалятся до предела.

Постоянная критика в адрес мужчины подорвет доверительные отношения, а то и вовсе разрушит их. В любом человеке необходимо видеть как отрицательные, так и положительные стороны Инга Кутергина семейный психолог

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что чрезмерная опека со стороны партнера также не идет на пользу отношениям. Она подчеркнула, что нельзя посвящать все время исключительно своему избраннику, необходимо находить время и на себя — свои интересы и саморазвитие.

В заключение специалистка посоветовала обоим партнерам проявлять уважение и любовь друг к другу, благодарить близкого человека, создавать в доме уют и гармонию, которые также положительно влияют на отношения. «И самое главное — важно разговаривать. Доверительное общение способно сделать отношения намного более счастливыми», — подытожила семейный психолог.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.