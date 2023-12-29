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04:05, 29 декабря 2023Мир

США призвали Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

Салливан призвал Россию освободить осужденного за шпионаж Пола Уилана
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал освободить осужденного в России Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время продолжается «интенсивная работа» над его возвращением на родину. Салливан заявил, что Уилан «провел пять лет под неправомерным арестом в России». «Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей», — сказал он.

Несколько дней назад вышло интервью Уилана, в котором он рассказал, что чувствует себя брошенным родиной, а в Белом доме могут давать только пустые обещания.

Служивший ранее в морской пехоте США Уилан, также имеющий гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его брат говорил, что он приезжал в РФ на свадебное торжество. Российские силовики утверждали, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана же парировал, что там были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

В 2020 году Уилан был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Американец своей вины не признал.

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