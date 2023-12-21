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11:43, 21 декабря 2023Мир

«Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

Осужденный по обвинению в шпионаже в России Уилан заявил, что США его бросили

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя брошенным. Он считает, что США прилагают недостаточно усилий для того, чтобы организовать его обмен и вернуть домой. Недавно Госдеп заявлял, что делал новое предложение по обмену бывшего морпеха, но российская сторона отвергла его.

«Би-би-си», опубликовавшее сказанные из российской тюрьмы слова Уилана, также привело его высказывания о «серьезным предательстве» и о том, что все обещания из Вашингтона оказались пустыми.

Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они практически бросили меня здесь

Пол Уилан

«Проблема в том, что, пока они это делают, моя жизнь утекает. Прошло пять лет! Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад», — добавил он.

Уилан обвинил США в «швырянии спагетти в стену»

Бывший морпех выразил недовольство и беспокойство из-за того, что его дело каждый раз «отходит в конец очереди» по переговорам между Россией и США. «Я знаю, что у США есть самые разные предложения [по обмену], но это не то, чего хотят русские. Поэтому они [США] ходят туда-сюда, словно швыряя спагетти в стену, чтобы посмотреть, что из этого прилипнет», — высказался Уилан.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Таким образом Уилан мог выразить недовольство тем, что его не включили как минимум в два предыдущих обмена заключенными между двумя странами. В апреле 2022 года произошел обмен осужденного в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. В декабре того же года россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в России в контрабанде наркотиков из-за гашишного масла в ее багаже. После него семья Уилана высказалась, что очень разочарована тем, что того не включили в схему обмена, для самого Пола Уилана, по словам родственников, это стало катастрофой.

В США заявляют, что делают все для возвращения Уилана

В начале декабря Госдеп США сообщал, что передавал России новое существенное предложение по обмену Уилана, а также арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Но российская сторона отвергла данное предложение, уточнили дипломаты.

Одновременно с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказывался, что США будут стараться делать все возможное для возвращения из России американских заключенных.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Мы не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьей», — заявлял чуть ранее представитель Госдепа. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в октябре признавался, что переговоров по обмену между странами не ведется.

Уилан был осужден по обвинению в шпионаже

Служивший ранее в морской пехоте США Уилан, также имеющий гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его брат говорил, что он приезжал в РФ на свадебное торжество. Российские силовики утверждали, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана же парировал, что там были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

Сам Уилан называл задержание местью за антироссийские санкции США. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Уилан вину не признает.

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      Антон Похиляк
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