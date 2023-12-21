«Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях
Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя брошенным. Он считает, что США прилагают недостаточно усилий для того, чтобы организовать его обмен и вернуть домой. Недавно Госдеп заявлял, что делал новое предложение по обмену бывшего морпеха, но российская сторона отвергла его.
«Би-би-си», опубликовавшее сказанные из российской тюрьмы слова Уилана, также привело его высказывания о «серьезным предательстве» и о том, что все обещания из Вашингтона оказались пустыми.
Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они практически бросили меня здесь
«Проблема в том, что, пока они это делают, моя жизнь утекает. Прошло пять лет! Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад», — добавил он.
Уилан обвинил США в «швырянии спагетти в стену»
Бывший морпех выразил недовольство и беспокойство из-за того, что его дело каждый раз «отходит в конец очереди» по переговорам между Россией и США. «Я знаю, что у США есть самые разные предложения [по обмену], но это не то, чего хотят русские. Поэтому они [США] ходят туда-сюда, словно швыряя спагетти в стену, чтобы посмотреть, что из этого прилипнет», — высказался Уилан.
Таким образом Уилан мог выразить недовольство тем, что его не включили как минимум в два предыдущих обмена заключенными между двумя странами. В апреле 2022 года произошел обмен осужденного в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. В декабре того же года россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в России в контрабанде наркотиков из-за гашишного масла в ее багаже. После него семья Уилана высказалась, что очень разочарована тем, что того не включили в схему обмена, для самого Пола Уилана, по словам родственников, это стало катастрофой.
В США заявляют, что делают все для возвращения Уилана
В начале декабря Госдеп США сообщал, что передавал России новое существенное предложение по обмену Уилана, а также арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Но российская сторона отвергла данное предложение, уточнили дипломаты.
Одновременно с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказывался, что США будут стараться делать все возможное для возвращения из России американских заключенных.
«Мы не прекратим работу над его делом до тех пор, пока он не воссоединится со своей семьей», — заявлял чуть ранее представитель Госдепа. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в октябре признавался, что переговоров по обмену между странами не ведется.
Уилан был осужден по обвинению в шпионаже
Служивший ранее в морской пехоте США Уилан, также имеющий гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его брат говорил, что он приезжал в РФ на свадебное торжество. Российские силовики утверждали, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана же парировал, что там были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.
Сам Уилан называл задержание местью за антироссийские санкции США. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Уилан вину не признает.