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13:11, 29 декабря 2023Спорт

В Госдуме объяснили отказ в увольнении из Росгвардии уехавшему в США шпажисту

В Госдуме объяснили отказ в увольнении из Росгвардии Биды указом президента
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Бида

Сергей Бида. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале ответил Елене Гришиной — матери уехавшего в США российского фехтовальщика Сергея Биды, которая пожаловалась на отказ в увольнении сына из Росгвардии.

Он назвал претензии родственницы спортсмена несостоятельными. «В соответствии с указом президента все увольнения военнослужащих на период СВО приостановлены», — объяснил Хинштейн.

28 декабря Гришина рассказала, что Бида несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Она также подчеркнула, что у шпажиста было разрешение на выезд из России.

МВД России объявило в розыск Биду и его жену — фехтовальщицу Виолетту Биду, уехавших в США. Они проходят фигурантами по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Спортсменам грозит до десяти лет лишения свободы.

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      Алексей Гусев
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