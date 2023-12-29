В Госдуме объяснили отказ в увольнении из Росгвардии уехавшему в США шпажисту

В Госдуме объяснили отказ в увольнении из Росгвардии Биды указом президента

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале ответил Елене Гришиной — матери уехавшего в США российского фехтовальщика Сергея Биды, которая пожаловалась на отказ в увольнении сына из Росгвардии.

Он назвал претензии родственницы спортсмена несостоятельными. «В соответствии с указом президента все увольнения военнослужащих на период СВО приостановлены», — объяснил Хинштейн.

28 декабря Гришина рассказала, что Бида несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Она также подчеркнула, что у шпажиста было разрешение на выезд из России.

МВД России объявило в розыск Биду и его жену — фехтовальщицу Виолетту Биду, уехавших в США. Они проходят фигурантами по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Спортсменам грозит до десяти лет лишения свободы.